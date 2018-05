Fotos em preto e branco vencem competição

Fotos em preto e branco registradas durante viagens ao Mali e à China renderam ao oculista canadense Larry Louie o prêmio principal da competição internacional Travel Photographer of the Year 2010. Participantes de mais de 70 países enviaram milhares de imagens para o concurso, mas foram as de Louie que mais impressionaram o júri.

NEW YORK POST

Beisebol prejudica governador de NY

O governador de Nova York, David Paterson, foi punido por ser muito fã do New York Yankees. Ele foi multado em US$ 62 mil por pedir e aceitar entradas para os jogos do time de beisebol em 2009. Paterson foi acusado de agir de forma pouco ética.

BBC

Escola treina Papais Noéis para o Natal

A escola Wookey Hole"s Santaland, em Somerset, na Grã-Bretanha, oferece um curso para Papais Noéis todos os anos antes do Natal. As aulas incluem história do personagem, como lidar com crianças e como fazer o perfeito "ho ho ho".

REUTERS

Gaza tem cópia da mesquita de Al-Aqsa

Palestinos de Gaza, proibidos por Israel de ir a Jerusalém visitar a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do islamismo, estão fazendo fila para tirar fotos com uma réplica em madeira. Ela foi construída por ativistas do Hamas.