Faixa da Abbey Road vira patrimônio histórico

O governo britânico declarou a famosa faixa de pedestres da Abbey Road, em Londres, patrimônio histórico da Grã-Bretanha. O cruzamento, imortalizado em 1969 na capa do disco dos Beatles Abbey Road, é o primeiro pedaço de rua a ganhar status de patrimônio. Até hoje, a faixa atrai milhões de visitantes beatlemaníacos ao norte de Londres.

EL MERCURIO

Mineiros resgatados podem perder licença

As contínuas viagens para o exterior dos 33 mineiros resgatados no Chile poderão fazer com que percam a licença médica que lhes permite continuar recebendo seu salário. Um órgão do governo alertou que devem se concentrar nas terapias de recuperação.

THE DOMINION POST

Nova Zelândia divulga relatórios sobre Óvnis

As Forças Armadas neozelandesas divulgaram milhares de relatórios secretos, de 1954 a 2009, sobre casos envolvendo encontros alienígenas e descobertas de Óvnis. Os documentos incluem desenhos de naves e alienígenas com máscaras de faraó.

EFE

Aquino, presidente e solteirão cobiçado

O presidente das Filipinas, Benigno Aquino, que é solteiro e mantém uma agitada vida amorosa desde que ganhou as eleições em maio, diz que nunca trocará seu cargo por um romance. Aquino, de 50 anos, é o alvo preferido das revistas de fofoca filipinas.