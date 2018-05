Moeda do noivado de William não agrada

O desenho da moeda oficial comemorativa para marcar o noivado do príncipe britânico William com Kate Middleton foi divulgado esta semana, mas não agradou. A imagem, com base em fotos do casal durante um evento esportivo, guarda semelhança com William, mas não com Kate, que aparece com o rosto muito mais "cheio" na moeda.

THE INDEPENDENT

Pequim reduzirá registros de carros

A China reduzirá em dois terços o número de novos registros de automóveis em Pequim em 2011 para tentar conter a poluição e os congestionamentos. A partir do próximo ano, a cidade permitirá o registro de apenas 240 mil veículos - 88% de passeio.

MAIL ONLINE

Cadela reconhece nome de 1.022 brinquedos

Uma cadela da raça Border Collie reconhece 1.022 brinquedos pelo nome, mais do que qualquer outro animal. Chaser, que foi treinada pelos psicólogos americanos Alliston Reid e John Pilley, também consegue organizar os objetos por função e forma.

THE TELEGRAPH

Papai Noel detém mafioso na Itália

Salvatore Politini, membro da máfia siciliana Santapaola, teve a desagradável surpresa de ser detido por um Papai Noel, na Catânia. Assim que Politini deixou uma loja após extorquir dinheiro de um comerciante, um policial vestido de Papai Noel o deteve.