ALLVOICES

Joalheria cria calendário de 6 kg de ouro no Japão

A joalheria Ginza Tanaka, em Tóquio (Japão), criou um calendário de 2011 feito de ouro puro que custa 55 milhões de ienes (cerca de R$ 1,1 milhão). Foram utilizados 6 quilos de ouro na confecção do calendário luxuoso. O tema do calendário, a coelhinha Miffy de livros infantis, foi escolhido por que 2011 é o ano do coelho para os asiáticos.

EFE

Papai Noel ganha um lar na China

Embora em teoria apenas os cristãos da China, 1% da população, festejem o Natal, a fama do Papai Noel levou a cidade de Mohe, na fronteira com a Sibéria, a usar o personagem para atrair turistas, com um parque de atrações que tenta imitar seu lar na Lapônia.

BBC

Espião morto tinha roupas de mulher

A polícia londrina revelou detalhes da vida privada do espião Gareth Williams, achado morto, nu, em uma sacola em seu apartamento em agosto. Williams tinha uma coleção de roupas femininas avaliada em R$ 40 mil e visitava sites de sadomasoquismo.

CHINESA

30 mil

novos carros foram registrados em Pequim na semana passada, depois que o governo anunciou que restringirá, no ano que vem, as permissões para apenas 240 mil novos veículos na capital.

LA TERCERA

Filme estreia 1 ano após terremoto no Chile

Os produtores do filme "03.34", sobre o terremoto que devastou o Chile em fevereiro, deve estrear no primeiro aniversário da tragédia. Segundo o diretor Juan Pablo Ternicier, a produção do longa foi acelerada para garantir a estreia em dois meses.