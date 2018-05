THE GUARDIAN

Amígdala cerebral tem ligação com vida social

Um estudo realizado com 58 voluntários mostrou que o tamanho da amígdala cerebral tem relação com o nível de socialização do indivíduo. Quanto maior é o órgão, maior é a quantidade de amigos e parentes que convivem com o portador dele. O estudo só não determinou se a amígdala cerebral cresce conforme o aumento do número de amigos.

BREITBART

Máfia italiana expande ações para a Suíça

A Suíça sempre foi o destino preferido dos chefões da máfia italiana para lavar dinheiro. Agora, as organizações criminosas da Itália expandiram suas ações para o país, onde a máfia calabresa Ndrangheta estaria investindo no tráfico de drogas e armas.

WIRED

Berlim terá encontro anual de hackers

Até quinta-feira, ocorre o 27.º Congresso Anual do Chaos Computer Club, uma organização alemã de hackers. Na onda do WikiLeaks, o evento deve debater o ativismo político e a privacidade e transparência das informações governamentais.

ESPANHOLA

300 mil

empregos são perdidos na indústria cultural espanhola com as atividades ilegais,

segundo afirma o governo da Espanha como justificativa para tirar sites do ar

EL PAÍS

Espanha debate lei antipirataria em janeiro

A Lei Sinde, que pretende fechar sites que oferecem downloads de produções culturais sem autorização dos detentores de direitos autorais, será discutida no Senado espanhol no dia 15. Na semana passada, a Câmara de Deputados votou contra o projeto.