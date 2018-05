Trem com presentes para caçula de Kim descarrila

Um trem repleto de presentes de aniversário para Kim Jong-un - caçula de Kim Jong-il e apontado como o futuro líder da Coreia do Norte - descarrilou na fronteira com a China dia 11 em uma aparente sabotagem, informou uma rádio sul-coreana. Segundo fontes, o trem - que seguia para Pyongyang - levava televisores, e artigos de luxo.

BBC

Preso italiano invasor de campos de futebol

Um italiano que ganhou fama ao invadir campos de futebol em várias partes do mundo foi preso em Abu Dhabi após anunciar seus planos de fugir do país no Facebook. Mario Ferri, de 23 anos, teve seu passaporte retido pelas autoridades locais.

BBC

Perdido, idoso dirige por 3 dias em Londres

Um marroquino de 72 anos foi resgatado por policiais após passar três dias dirigindo por uma rodovia nos arredores de Londres. Mohammed Bellazrak tentava chegar a sua casa, em Wiltshire, após deixar a mulher no aeroporto de Gatwick no dia 23.

TERRA SANTA

3,4 milhões

de turistas devem visitar Israel até o final do ano e 2 milhões a cidade de Belém, no território palestino da Cisjordânia, segundo o Ministério de Turismo de Israel

ABC

Crocodilos ameaçam cidade australiana

Crocodilos ameaçam a população da cidade de Ingham, 2 mil km ao norte de Sydney, no Estado de Queensland. Vários crocodilos já foram vistos na cidade, uma das mais prejudicadas pelas enchentes causadas pelo ciclone Tasha e isolada desde o Natal.