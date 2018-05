THE NEW YORK TIMES

Los Angeles e a fama de cidade dos sem-teto

O problema dos sem-teto parece intratável em Los Angeles. A questão se tornou de grande vergonha de líderes cívicos, preocupados com os esforços vacilantes do condado, o contraste da pobreza das ruas com a riqueza das mansões, e a percepção de uma Los Angeles que não se emociona com um problema que motivou ações em tantas outras cidades.

BBC

Tenda no Casaquistão tem praia artificial

A tenda mais alta do mundo fica em Astana, capital do Casaquistão. O prédio oferece várias opções de clima para a população da segunda capital mais fria do mundo, cuja temperatura no inverno chega a -30°C. Na tenda há um shopping e até uma praia artificial.

BBC

Única policial de cidade mexicana é sequestrada

A cidade mexicana de Guadalupe, perto da fronteira com os EUA, está sem policiais, pois a única agente da localidade foi sequestrada. Érika Gándara, de 28 anos, desapareceu na quinta-feira e também teve sua casa incendiada.

AMERICANA

25%

das crianças e adolescentes nos Estados Unidos tomam medicamentos sob prescrição médica de forma regular, indica estudo da Medco Health Solutions Inc.

BBC

Vida de Winnie Mandela vai virar uma ópera

A vida de Winnie Mandela, ex-mulher de Nelson Mandela, será transformada em uma ópera, que estreia em abril de 2011 em Pretória. Winnie é símbolo da luta contra o apartheid, mas também uma figura polêmica que já foi condenada por roubo e fraude.