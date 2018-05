CLARÍN

Satélite dá cores mais vivas ao mapa da Terra

O verde escuro da Amazônia e o branco dos polos ganharam nitidez graças ao mais fiel mapa já feito da Terra. Durante o ano de 2009, um satélite da Agência Espacial Europeia capturou imagens com uma resolução de 300 metros de altura. Os cientistas esperam usar a ferramenta para analisar o efeito das mudanças climáticas sobre o planeta.

POLÍTICO

Ladrões usam máscara de Hillary em assalto

O poder de persuasão da secretária de Estado americana, Hillary Clinton, foi testado por ladrões em Sterling, perto de Washington. Eles usaram uma máscara com seu rosto para exigir o dinheiro de um caixa de um banco durante um assalto. Deu certo.

TORONTO SUN

Venda de blindados no México cresce 20%

A guerra do narcotráfico fez com que 1,9 mil carros blindados fossem vendidos este ano no México, 20% a mais do que em 2009. O governo diz que a violência não chega aos cidadãos comuns, mas os sequestros e extorsões assustam a classe média.

AMERICANA

46%

é o aumento do número de casos de abusos sexuais em Washington. Houve 200 registros até o dia 19 de dezembro, contra 137 no mesmo período de 2009

CHINA DAILY

China se une contra abusos de animais

O governo chinês fechou este mês 53 zoológicos por maus-tratos aos animais. Alguns eram incapazes de oferecer cuidados básicos por falta de dinheiro. Outros estabelecimentos estavam envolvidos na venda ilegal de espécies selvagens.