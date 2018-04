THE GUARDIAN

BBC desculpa-se por discriminar jornalista

A BBC pedir perdão à ex-apresentadora de um de seus programas de televisão depois que um tribunal trabalhista considerou uma discriminação substituí-la por profissionais mais jovens. A BBC admitiu "não ter agido corretamente no caso" e disse a Miriam O"Reilly que ela poderia voltar a trabalhar na empresa "no futuro". Ela tem 53 anos.

HUFFINGTON POST

Facebook paga fortuna por domínio

Uma companhia com rendimentos de US$ 50 bilhões é capaz de dar aos funcionários um presente caro. Foi o que fez Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Ele comprou o domínio FB.com por US$ 8,5 milhões. A ideia: fazer uma rede social interna.

EL PAÍS

Califórnia retira celular de 48 mil funcionários

O novo governador da Califórnia, Jerry Brown, não gostou de saber que 96 mil telefones emprestados a funcionários tinham a conta paga pelo Estado. Mandou pedir de volta a metade deles, com o que pretende economizar US$ 20 milhões por ano.

MEXICANA

41 mortes

diárias, em média, estiveram relacionadas à violência entre as forças de segurança mexicanas e o narcotráfico em 2010. Ocorreram 15.273 mortes durante o ano.

THE NEW YORK POST

Espiã russa falará de mistérios na TV

Anna Chapman, a espiã russa presa nos EUA e mandada de volta a seu país desvendará mistérios em uma TV local. No programa semanal Segredos do mundo com Anna Chapman, ela apresentará fenômenos naturais indecifráveis.