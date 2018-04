THE BOSTON GLOBE

Os segredos de Kennedy, agora na web

Carolina Kennedy inaugurou ontem o primeiro arquivo presidencial digitalizado - uma mistura de museu e biblioteca com acesso livre e gratuito on-line que levou quatro anos para ser concluída e custou US$ 10 milhões. Os arquivos incluem cerca de 250 mil documentos, 1.200 gravações, além de filmes e fotografias do pai de Carolina, John F. Kennedy.

WALL STREET JOURNAL

A indústria automotiva, contra metas ecológicas

O republicano Darrel Issa perguntou a corporações dos EUA de que lei elas gostam menos. A resposta da indústria automotiva: a que impõe metas de carros mais econômicos. O argumento é que a lei sobe o custo levaria à demissão de 200 mil pessoas.

USA TODAY

Capitão América no combate ao suicídio

O Capitão América, ídolo dos americanos que nunca fugiu de um combate, será usado em uma campanha de prevenção de suicídios nos EUA. Na história de 11 páginas, escrita por um psicólogo, o Capitão América ajuda um jovem que pensava em se matar.

ARGENTINA

US$ 68 mil

e 17 mil euros que seriam usados pela presidente Cristina Kirchner para cobrir sua viagem a Kuwait, Catar e Turquia foram roubados do funcionário que os transportava

BBC

Computador pioneiro será reconstruído

O primeiro computador reconhecidamente moderno será reconstruído e exibido no Museu Nacional do Computador em Bletchley, Grã-Bretanha. Ele tinha o tamanho de uma sala e foi inicialmente usado pela Universidade de Cambridge em 1949.