"Sei o que significa libelo de sangue", diz Palin

Sarah Palin garante que sabia o significado do termo "libelo de sangue" e não se arrepende de tê-lo usado ao ser acusada de estimular com seu discurso ataques como o do Arizona, há 12 dias. A expressão costumava ser usada contra judeus, para insinuar que eles teriam sangue de crianças cristãs em suas mãos. Palin foi acusada de ser antissemita.

BBC

Piratas sequestram três pessoas por dia

Os sequestros realizados por piratas no ano passado aumentaram 10% em relação a 2009, um recorde histórico. Em 53 ataques, foram feitos 1.181 reféns - uma média de 3 por dia. Só quatro abordagens foram feitas longe da costa da Somália.

EL PAÍS

Filme abre debate

sobre anorexia no balé

A magreza, uma das protagonistas do filme Cisne Negro, desatou nos EUA um debate sobre anorexia e balé. Críticos que defenderam no New York Times tal biotipo foram acusados de legitimar a doença, condenada no meio da moda, mas não no da "arte".

AMERICANA

129 milhões

de americanos com menos de 65 anos têm problemas médicos que fazem aumentar o risco de serem rejeitados ou pagar mais às seguradoras

USA TODAY

Dois primeiros anos na universidade são inúteis

Para metade dos estudantes universitários dos EUA, os dois primeiros anos são inúteis. Nesta etapa, enquanto os professores gastam seu tempo em pesquisas, os alunos usam 75% do seu em festas ou dormindo. Só 7% do tempo vai para estudo.