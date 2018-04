THE WASHINGTON POST

Dieta russa atrapalha campanha antiálcool

Uma campanha do governo russo contra o alcoolismo está prestes a fracassar porque lá a cerveja é considerada comida. Legalmente, não é uma bebida alcoólica. Deputados tentam mudar a lei, para que a cerveja deixe de ser vendida em ambientes infantis ou em quiosques, ao lado de refrigerantes. Um em cada sete russos é alcoólatra.

EFE

Falsificação de moedas preocupa a Europa

Não é só a falsificação de cédulas que preocupa o Banco Central europeu. As apreensões de moedas aumentaram 8% em 2010. As de 2 euros(R$ 4,50) são as mais copiadas - três em cada quatro. Até moedas de 0,50 euros (R$ 1,12) são falsificadas.

EL DÍA

Fácil escapar da guerra, não do desenvolvimento

Na década de 90, em meio a uma encarniçada guerra civil, mais de 2 mil elefantes viviam nos bosques do Camboja. Duas décadas depois, a paz e o desenvolvimento urbano reduziram a população dos paquidermes cambojanos a 400 animais.

CHINESA

457 milhões

de chineses usam internet. Houve um aumento de 19% de internautas por causa da popularização do acesso à web por celular. O comércio eletrônico aumentou 48%

DAILY TELEGRAPH

A igualdade de gênero na sucessão britânica

A defesa da igualdade poderá garantir a uma mulher a preferência na sucessão ao trono britânico, desde que nasça antes. A prioridade que os homens têm ao trono deverá ser revista em maio, depois do casamento do príncipe William com Kate Middleton.