Porsche de líder filipino contradiz seu discurso

O discurso moralizador com que o presidente filipino, Benigno Aquino, assumiu o poder foi atropelado por sua última compra de Natal: um Porsche avaliado em US$ 7,5 milhões. Apesar das críticas, Aquino diz que o manterá. E defende-se: "Ele só custou US$ 4,5 milhões". O carro, diz, lhe permitirá sorrir diante dos problemas com que tem de lidar.

THE WASHINGTON POST

Investigação detalha morte de Daniel Pearl

Um dos mentores do 11 de Setembro, Khalid Sheikh Mohammed, é responsável direto pela morte do repórter Daniel Pearl, do Wall Street Journal, em 2002, no Paquistão. Estima-se que 14 dos 27 envolvidos na morte do jornalista estejam soltos.

THE NEW YORK TIMES

Expulsão de cristãos isola família no Iraque

Habbaniya Cece tinha 70 famílias cristãs antes da invasão americana, em 2003. Resta uma. Ataques de radicais islâmicos levaram as demais ao exílio e mudaram hábitos de quem ficou. "Meu filho reza sobre o Alcorão", lamenta Romel Hawal.

PAQUISTANESA

53,5°C

foi a temperatura registrada no ano passado no sítio arqueológico de Mohenjo Daro, no Paquistão. O continente asiático não tinha temperatura semelhante desde 1942

FOX

Astronauta torce por novo atraso da Discovery

O astronauta Timothy Kopra estava cansado de adiamentos no lançamento da Discovery - já foram oito, por falhas técnicas. Agora, torce por mais um. No sábado, ele se machucou ao cair da bicicleta. Se o voo passar de fevereiro para abril, ainda embarca.