ABC

Japão critica BBC por piada com sobrevivente

Tsutomu Yamaguchi vivia em Hiroshima quando a cidade foi destruída por uma bomba atômica dos EUA, em 1945. Sobreviveu e fugiu em um trem. Quando desembarcou em Nagasaki, caiu a segunda bomba americana. Ao chamá-lo de "homem mais azarado do mundo", a BBC comprou uma briga com o Japão. Yamaguchi morreu em 2010, aos 93 anos.

THE WASHINGTON POST

Delator de WikiLeaks tem vida dura na prisão

O soldado Bradley Manning, acusado de passar dados secretos ao site WikiLeaks, vive dias difíceis na prisão. Segundo seus advogados, o militar já foi impedido de usar seus óculos e obrigado a ficar só de cuecas na cela. Nada de lençol ou travesseiro.

THE OBSERVER

"Borat" dará vida a obra de Saddam Hussein

O comediante Sacha Baron Cohen, conhecido por protagonizar o filme Borat, decidiu adaptar uma novela que Saddam Hussein escreveu sobre um ditador do século 12. O filme inspirado em Zabibah and the King deve estrear em 2012.

ALIMENTÍCIA

83%

das crianças menores de 5 anos obesas ou acima do peso adequado estão em países pobres. O mundo

tem 42 milhões de crianças nessa situação

THE NEW YORK TIMES

EUA barram doadores estrangeiros de órgãos

Um americano de origem mexicana espera um transplante de rim na Califórnia. Só não conseguiu porque seu irmão, o doador, não pode entrar nos EUA. Não tem visto. Entre 110 mil pessoas que aguardam um órgão no país, 5% têm problema parecido.