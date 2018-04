Opositor pede boicote ao cacau marfinense

Desde que ganhou as eleições na Costa do Marfim - e não levou -, Alassane Ouattara pede pressão internacional para que Laurent Gbagbo deixe o governo. Primeiro, solicitou uma ação militar. Não foi atendido e radicalizou: quer que as companhias estrangeiras boicotem o cacau marfinense, o que cortaria os fundos do rival.

THE NEW YORK TIMES

Boston usa fazendas para depositar neve

A intensidade das nevascas em Boston, nos EUA, obrigou o governo local a reservar seis fazendas para jogar o gelo retirado das ruas da cidade. No fim do ano passado, Nova York ficou paralisada por causa das tempestades no leste do país.

DEL SPIEGEL

Fábrica de fornos de Auschwitz vira museu

A fábrica onde os fornos de Auschwitz foram projetados e construídos reabriu na Alemanha como um memorial. Ele mostra o envolvimento íntimo de inúmeras empresas alemãs nos assassinatos em massa de judeus no Holocausto.

THE GUARDIAN

Rússia investe em resort para frear terrorismo

O governo russo gastará US$ 15 bilhões para atrair turistas a uma das áreas mais perigosas do país. A meta é transformar os picos do norte do Cáucaso em um resort para esquiadores e diminuir a pobreza que favorece o terrorismo na região.