Republicanos querem rever direito à cidadania

Um grupo de senadores do Partido Republicano apresentou um projeto de lei para tirar automaticamente o direito à cidadania americana de crianças nascidas nos EUA filhas de pais que são imigrantes ilegais. Segundo o projeto, a cidadania só seria concedida à criança caso pelo menos um de seus pais tivesse sua situação legalizada no país.

THE NEW YORK TIMES

Governo chinês quer forçar visitas a parentes

O Ministério do Interior da China apresentou um projeto de lei que obriga adultos a visitarem regularmente seus pais e parentes mais idosos. Caso as visitas não sejam feitas com frequência, os pais poderão apresentar processos contra os filhos.

THE GUARDIAN

Ativistas pró-WikiLeaks declaram "guerra"

Ativistas pró-WikiLeaks afirmaram que as prisões feitas na Grã-Bretanha de hackers que fariam parte do grupo Anonymous foi uma "declaração de guerra". As declarações foram feitas após o FBI ter emitido 40 mandados de busca nos EUA referentes ao caso.