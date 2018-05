Grandes "dinos" comiam como fãs de fast-food

Dinossauros que atingiram 70 toneladas intrigam há décadas os pesquisadores. Uma pesquisa da Universidade de Bonn, na Alemanha, sugere que eles alcançaram essas dimensões por tragar toneladas de folhas sem mastigar e sem caminhar muito. A ampla ingestão de vegetais era ajudada pela cabeça leve, que lhes permitia ter o pescoço longo.

BBC

Premiê defende selo que "separa" futuro casal real

O premiê da Ilha de Niue, território da Nova Zelândia, defendeu um selo alusivo ao casamento real britânico do dia 29. Habitantes da ilha reclamaram porque a perfuração que permite dividir o selo em dois separa os noivos Kate e William.

EL PAÍS

Internet, o grande livro digital de reclamações

Reclamar na web é rápido, barato e não exige deslocamento. Por isso, multiplicam-se sites de denúncia contra empresas que lesam consumidores apostando que a maioria não reclamará. As principais vítimas são as operadoras de telefonia.

SUL-COREANA

US$ 16 milhões foram encontrados enterrados numa plantação de alho no sudoeste da Coreia do Sul. A polícia crê que o dinheiro seja de apostas ilegais feitas na web

BLOOMBERG

Plano de embalsamar Knut desconcerta pais

Desde que Knut morreu no zoo de Berlim, há 25 dias, muitos pais consolaram seus filhos dizendo que ele fora "para o céu dos ursos". Daí o incômodo com a intenção do zoo de embalsamar e expor o animal no Museu de História Natural da cidade.