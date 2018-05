THE WASHINGTON POST

CIA perde agentes para empresas

Foram-se os tempos que agentes da CIA se aposentavam discretamente e levavam para casa os segredos de anos de trabalho. Desde o 11 de Setembro, pelo menos 91 agentes, geralmente os de maior hierarquia, prestes a deixar o serviço de inteligência americano, foram contratados por empresas. No governo, ganham no máximo US$ 180 mil por ano.

EL PAÍS

Beatificação papal custa a Roma 3,6 milhões de euros

Roma espera 1 milhão de fiéis para a beatificação de João Paulo II, no dia 1.º. A estrutura para recebê-los: 3,5 mil voluntários, 400 banheiros químicos e um hospital de campanha. Roma deve gastar 3,6 milhões de euros em limpeza, transporte e segurança.

DER SPIEGEL

Arquiteto recebe críticas por trabalho na China

O alemão Meinhard von Gerkan foi criticado em seu país por aceitar projetar o maior museu do mundo, na Praça da Paz Celestial, em Pequim. "A China atual não se compara à Alemanha Oriental. Há mais liberdade", respondeu o arquiteto.

AMERICANA

US$ 1 milhão

custará um anúncio publicitário no programa final de Oprah Winfrey, que vai ao ar no dia 25 de maio. O casal Obama está entre os últimos convidados

BBC

Britânicos fazem trilha para salvar abelhas

A população de abelhas e outros insetos polinizadores, como borboletas, tem diminuído na Grã-Bretanha. Para reverter o quadro, uma reserva natural investiu mais de R$ 150 mil no plantio de flores em corredores que funcionam como "vias expressas".