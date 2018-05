A China distribuiu novas e variadas diretrizes a seus censores de televisão. A ordem é "evitar" filmes fantasiosos ou com moral ambígua, que sejam pessimistas ou difundam superstições feudais, fatalismo ou reencarnação. Personagens que viajam no tempo para mudar seu futuro estão especialmente vetados por irem "contra as tradições chinesas".

Fazendeiros querem vetar fotos de animais

Ambientalistas usam com frequência em suas campanhas imagens de animais sofrendo antes do abate. Fazendeiros americanos de Iowa, Flórida e Minnesota pretendem torná-las ilegais. Alegam que não representam a situação de todos os animais.

Indústria nuclear faz seus próprios manuais

Manuais de segurança em energia nuclear usados pelos governos são ditados pelas empresas do setor, alertam especialistas. Nos EUA, a norma para proteção das centrais contra incêndios é a do Instituto de Energia Nuclear, representante da indústria.

SUDANESA

800 civis morreram no sul do Sudão este ano. Após o referendo por independência em janeiro, 93 mil pessoas abandonaram suas casas na região. Sendo 40 mil só no mês passado

Guerra do orçamento faz vítima inesperada

Encerrado o debate sobre orçamento, os EUA têm um corte de US$ 4 trilhões e um lobo indefeso. Em meio à discussão, parlamentares ligados a fazendeiros e caçadores conseguiram votar a retirada do animal da lista de espécies ameaçadas de extinção.