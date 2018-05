Piratas infestam seu território marítimo e radicais islâmicos dominam largas extensões de terra. A esperança do "governo" somali é recuperar ao menos o controle sobre seu espaço aéreo. Se conseguir retomar a autoridade sobre o tráfego aéreo, que a ONU controla desde 1996, embolsará US$ 4 milhões por ano em taxas de sobrevoo.

Turistas de Ventimiglia ganham companhia

O turismo de Ventimiglia, cidade italiana cujas praias e charmosas ruas atraem turistas de alta classe, tem enfrentado um "contratempo". Centenas de refugiados do Norte da África estacionaram ali, depois que a França começou a barrar sua entrada.

Jornalistas demitidos trancam-se em redação

Jornalistas demitidos no dia 5 por um jornal madrilenho que faliu pouco depois de abrir trancaram-se na redação. Querem pagamentos atrasados, férias e dois salários como indenização dos donos do La Voz de la Calle - em tradução livre, A Voz da Rua.

ITALIANA

20 mil páginas tem o processo que o premiê italiano, Silvio Berlusconi, responde por promover a prostituição e relacionar-se com menores de idade

Nova York enfurece viúva ao rebatizar via

Ninguém lembrava de Theodore Kazimiroff, dentista e historiador do Bronx, até Nova York rebatizar a avenida com seu nome como Southern Avenue. Emelia Kazimiroff, de 95 anos, viúva do homem "que tirou um dente de um leão no zoo local", protestou.