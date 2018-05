Imposto sobre o álcool vicia, provam os russos

Para reduzir o elevado nível de alcoolismo em sua população, a Rússia quadruplicará o imposto sobre a vodka nos próximos três anos. Uma boa iniciativa, não fosse o vício histórico do governo por taxar a bebida nacional - a prática vem da Idade Média, sem grande efeito. A nova taxação deve tornar o país dependente de US$ 11,2 bilhões anuais.

LOS ANGELES TIMES

Dados pessoais, segredo do lucro do Facebook

A receita em publicidade do Facebook, maior banco de dados pessoais "espontaneamente fornecidos" do mundo, foi de US$ 2 bilhões em 2010 e deve dobrar em 2011. Seu atrativo: o anunciante seleciona o cliente pelo perfil. O Facebook vale US$ 55 bilhões.

POLÍTICO

EUA extinguem equipe contra obscenidade

Uma equipe de combate à obscenidade criada no Departamento de Justiça durante a administração George W. Bush foi extinta, o que atraiu críticas de conservadores. A Casa Branca respondeu que a prioridade agora é a pornografia infantil, não a adulta.

ALEMÃ

5,6 mil

neonazistas violentos foram registrados no ano passado na Alemanha. Em 2000, eles

eram 2,2 mil. Nos gabinetes, o partido de ultradireita NDP tem perdido membros

FOX NEWS

Controladores de voo ganham 1 hora de sono

Sete controladores de voo americanos caíram no sono nos últimos meses. Não houve acidentes, mas, mesmo assim, os EUA aumentaram de oito para nove o numero mínimo de horas entre os plantões. Uma medida contra o oitavo cochilo.