Charles Manson quebra 40 anos de silêncio

Em 1969, quatro hippies de Los Angeles mataram sete pessoas, entre elas Sharon Tate, mulher de Roman Polanski, grávida. Na primeira entrevista desde então, o líder, Charles Manson, não mostra arrependimento e define-se com uma expressão em espanhol aprendida na prisão: "la mala hierba nunca muere". Algo como "vaso ruim não quebra".

US NEWS

Entre democratas, gay adolescente vive melhor

Adolescentes nos EUA suicidam-se cinco vezes mais quando são gays. O risco cai 25% se eles praticam esportes, outras atividades sociais ou, a surpresa do levantamento, estão num ambiente democrata. A pressão é maior entre os republicanos.

MCT

Capacetes maiores, soldados mais seguros

O estudo científico de um laboratório californiano deu números ao que parecia óbvio: com um forro 3 milímetros maior no capacete, a força de um impacto sobre o crânio cai 24%. Em média, cem soldados têm lesão no cérebro por mês no Afeganistão.

TRIBUTÁRIA

US$ 453 mil

pagou em impostos o casal Barack e Michelle Obama, o que indica rendimentos menores que os de 2009. Eles doaram US$ 245 mil a 36 entidades assistenciais

THE NEW YORK TIMES

Cortes nos EUA atingem sistema contra tornados

O corte orçamentário que afetava viagens, treinamentos e a educação pública dos EUA quebrou um paradigma. Sistemas contra desastres - como o de previsão de tornados usado no fim de semana, quando 45 pessoas morreram - terão a verba reduzida.