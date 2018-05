Chernobyl recebe 60 mil turistas por ano

A excursão pode não ser o sonho de todo turista, mas 60 mil deles visitam anualmente Chernobyl, local do pior desastre nuclear da história, há 25 anos. Pacotes incluem uso de um medidor de radiação e almoço na cantina da usina nuclear. A foto mais popular é tirada em frente à estrutura de concreto que controlou o vazamento, o "sarcófago".

THE GUARDIAN

Por paz, Congresso quirguiz faz sacrifícios

O Parlamento do Quirguistão é tradicionalmente um local de discórdia, eventualmente de tiroteios. Para afastar os "maus espíritos" do lugar, grupos rivais se uniram ontem e sacrificaram sete carneiros. Espera-se paz até as novas eleições, em outubro.

THE WASHINGTON POST

O dilema judicial afegão: tribunais ou anciãos?

Pelo menos 95% das disputas legais no Afeganistão são decididas por anciãos, supostamente sábios. A tradição é empecilho para os EUA conseguirem doações para estruturar um sistema de Justiça nos moldes ocidentais, com defesa e acusação.

BOLIVIANA

52 milhões

de hectares o governo da Bolívia promete desapropriar até 2013. Até o final deste ano, a intenção é distribuir título de propriedade de 15 milhões de hectares

BBC

Michelle estará livre de controladores de voo

Na segunda-feira, uma aterrissagem da primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, foi abortada, por falha no controle de voo - cochilos de controladores têm preocupado a nação. Os voos dela, como os de Obama, agora terão só supervisores no comando.