Celular segue passos de dono para fazê-lo gastar

Não só o iPhone e o iPad, da Apple, são capazes de armazenar os passos de seu portador. O Android, do Google, faz o mesmo. Dados sobre o itinerário do cliente permitiriam às empresas oferecer serviços na região em que ele se encontra (ou revender a informação). Estima-se que esse segmento de negócios cresça US$ 8,3 bilhões até 2014.

Texas apela a cidadãos que rezem por chuva

O que para muitos texanos era uma prática informal, passa a ser oficial. O governador Rick Perry instou cidadãos "de todas as crenças e tradições" a rezar por chuva. As queimadas já consumiram 6 mil quilômetros quadrados no Estado americano.

Búlgaros buscam terra

prometida na Alemanha

Centenas de búlgaros têm uma visão modesta da terra prometida: um lugar onde se paga US$ 3 por hora trabalhada e se dorme no chão, em porões. "Paraíso" do momento, a Alemanha tem recebido denúncias de tráfico de pessoas vindas da Bulgária.

10 milhões

de rupias, o equivalente a US$ 222 mil, foram devoradas por cupins em um banco no norte da Índia. Eles invadiram um baú e comeram as cédulas guardadas desde janeiro

Botox reduz capacidade de captar emoção alheia

Usado para aplainar rugas e acusado de limitar a expressividade de seu usuário, o botox parece ter um efeito colateral sutil. Isso porque parte da leitura da emoção alheia ocorre pela repetição involuntária dos movimentos faciais do interlocutor.