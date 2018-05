THE NEW YORK TIMES

Criador do Central Park ganha documentário

O jornalista Frederick Olmsted não teve lá grande apoio quando decidiu que Nova York precisava de um parque, em 1858. "Um lugar cheio de árvores, quando só nos dedicamos a cortá-las desde que Colombo chegou?", diziam seus críticos, afeitos à utilidade de pontes e avenidas. Um documentário narra os percalços de Olmsted pelo Central Park.

EL PAÍS

Espanha discute futuro das livrarias

Há 4.500 livrarias na Espanha. Desde 2005, o setor vive uma certa estabilidade (antes fechavam 90 para cada 60 que abriam). O problema é que 41% da população nunca lê livros. O futuro aponta para livrarias com muita tecnologia e menos livros.

THE HILL

Se só queria audiência, Trump fracassou

O milionário Donald Trump é acusado de flertar com a Casa Branca - está em primeiro entre os candidatos republicanos - para ganhar audiência em seus programas. Mas "O Aprendiz", por exemplo, perdeu 2 milhões de espectadores no último episódio.

AMERICANA

57%

dos americanos pensam que a situação da economia está piorando. O pessimismo cresceu 13% no último mês, com os cortes anunciados no orçamento dos EUA

BBC

Greve de fome levará mexicana à boda real

Uma adolescente mexicana que fez 16 dias de greve de fome para ser convidada à boda real britânica conseguiu dinheiro emprestado para o voo. Para completar,uma mulher que viu sua história no Facebook dará hospedagem à adolescente em Londres.