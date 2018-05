LOS ANGELES TIMES

Após tsunami, Japão teme onda de suicídios

A reconstrução do Japão após o tsunami de março é também humana. As autoridades temem que o desespero leve a uma onda de suicídios em uma nação com taxas entre as mais elevadas do mundo. O governo criou novos atendimentos contra suicídio, injetou mais dinheiro em programas de terapia e enviou conselheiros aos atingidos pela tragédia.

THE WASHINGTON POST

Drones, prestes a atacar por conta própria

Drones são "baratos", precisos e oferecem menos riscos aos soldados, pois não são tripulados. Seu uso tem sido ampliado, e sua tecnologia, aperfeiçoada. Em breve, poderão usar seus sensores para responder a ataques. Sem intervenção humana.

THE NEW YORK TIMES

Poloneses contra a censura bielo-russa

Durante 17 horas por dia, uma equipe de poloneses ajuda bielo-russos a enviar informações a seu país natal. A Belsat TV, com sede no centro de Varsóvia, dribla diariamente via satélite o rígido controle da Bielo-Rússia sobre a atividade jornalística.

NEOZELANDESA

23 mil

coelhos foram mortos na Nova Zelândia em uma caçada anual feita justamente no fim de semana de Páscoa. Quem abate mais animais, tidos como pragas na lavoura, leva 1.926 euros

FINANCIAL TIMES

Economia recuperada, divórcios retomados

Enquanto muitos esperam a bonança econômica para casar-se, o contrário também ocorre. O ritmo das separações baixou durante a recessão, mas voltou a subir nos EUA, com uma peculiaridade: ninguém quer ficar com a casa e sua hipoteca.