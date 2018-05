Verão descongela a luta no Afeganistão

O Afeganistão tem ficado fora das manchetes porque o inverno congelou a luta e ele foi ofuscado pelas revoluções árabes. Com a melhora do tempo, nota-se que o Taleban foi expulso da maioria de seus redutos no Sul desde o verão passado. O presidente dos EUA, Barack Obama, terá de decidir em breve quantos soldados retirará do Afeganistão.

THE NEW YORK TIMES

Giffords será discreta na partida da Endeavour

A deputada Gabrielle Giffords verá seu marido partir na nave espacial Endeavour dia 29, nos EUA. Mas, provavelmente, ninguém a verá. Baleada na cabeça em janeiro, ela recuperou parte da fala e dos movimento do lado esquerdo e não deve se expor.

DER SPIEGEL

Vulcão islandês era mesmo ameaça a voos

Quando a erupção de um vulcão islandês bloqueou o tráfego aéreo europeu, há um ano, suspeitava-se de um excesso de zelo. Um novo estudo concluiu que as cinzas liberadas na primeira fase da erupção representaram, de fato, um risco para os aviões.

ASIÁTICA

1,4 bilhão

de asiáticos podem sofrer com falta de água caso as geleiras do Himalaia, que abastecem

oito grandes rios do continente, continuem diminuindo por causa do aquecimento global

BBC

Armênia torna xadrez obrigatório em escolas

A Armênia determinou que todas as crianças com 6 anos ou mais terão aulas de xadrez na escola para "melhorar o pensamento crítico". Mestres do jogo são tratados como grandes estrelas no país e campeonatos são realizados em tabuleiros gigantes.