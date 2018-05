THE NEW YORK TIMES

SMS, a nova arma do terror no Iraque

A violência caiu substancialmente no Iraque no últimos meses, mas a cultura da ameaça se mantém. Celulares têm se tornado a principal ferramenta de intimidação, chantagem e perseguição sectária no país. Os principais alvos de ameaças de morte são advogados, jornalistas e funcionários públicos. Os culpados dificilmente são encontrados.

EL PAÍS

Ecologistas criticam área verde espanhola

Em 40 anos, a área florestal espanhola passou de 12 milhões de hectares para 18 milhões. Num país seco, onde florestas não são exatamente selvas, ecologistas relativizam a marca. Dizem que só foi atingida com o plantio de eucaliptos para produzir papel.

ABC NEWS

O preço da gasolina, vital para Obama

John Boehner, republicano que preside a Câmara nos EUA, tem novo termômetro para a reeleição de Barack Obama em 2012. "Se o preço da gasolina chegar a US$5 ou US$ 6 o galão, ele não ganha." O galão (3,78 litros) custa hoje em média US$ 3,88.

EQUATORIANA

60,5%

dos equatorianos pretendem aprovar em um referendo no dia 7 uma proposta do governo que limita os poderes do Judiciário e aperta o controle aos meios de comunicação

TELEGRAPH

Grã-Bretanha fecha consulado de 500 anos

Cortes no orçamento levaram os britânicos a fechar seu consulado em Florença, onde tinham representação havia 500 anos. O prefeito da cidade, Matteo Renzi crê que a futura princesa Kate Middleton pode rever a decisão. Ela morou na cidade em 2000.