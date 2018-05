Presos contam como Bin Laden escapou em 2001

Após o 11 de Setembro, em dezembro de 2001, os EUA atacaram a região afegã de Tora Bora, à caça de Bin Laden. Acreditava-se que ele escapara pelas montanhas para o Paquistão. Informações extraídas de presos de Guantánamo, reveladas esta semana, sugerem que não. Ele passou por Jalalabad, ajudado por líderes tribais e não saiu do Afeganistão.

THE WASHINGTON POST

ETs terão de esperar recuperação econômica

Um conjunto de 42 telescópios que rastreiam sinais de rádio do espaço na Carolina do Norte foi fechado esta semana. Para quem busca ETs, o momento do corte não podia ser pior. A Nasa tem mapeado centenas de planetas com potencial para ter vida.

ABC

Barack Hussein Obama II, por que não Junior?

Na certidão de nascimento divulgada pela Casa Branca, chamou a atenção o nome do presidente dos EUA: Barack Hussein Obama II. Nos EUA e no Quênia (de onde era seu pai), o uso de "Junior" é mais comum, mas a forma numérica também é aceita.

JAPONESA

US$ 305 bi custará ao Japão a recuperação depois do terremoto, do tsunami e do vazamento

nuclear de março. O valor equivale ao tamanho da economia da Grécia

EL PAÍS

Espanha dividida: suja no sul, limpa no norte

A nortista Oviedo, nas Astúrias, e a sulista Badajoz, na Estremadura, são ícones de mais uma divisão espanhola. Seus moradores consideram as cidades, separadas por 645 quilômetros, as de ruas mais limpas e sujas, respectivamente, do país.