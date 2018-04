Websfera, o melhor da internet

EUA e Irã lutam por influência no Iraque

Sete meses após as eleições parlamentares no Iraque, surge uma luz no fim do túnel e finalmente um governo deve ser formado. Seja como for, o destino do país está ligado ao futuro dos EUA na região e será decidido por uma guerra não declarada de bastidores entre Washington e Teerã, que lutam para ver quem terá mais influência no Iraque.

PUBLIC CITIZEN

O mito dos tratados de livre comércio

Relatório recente mostra que o aumento das exportações americanas para países com os quais os EUA não têm tratado de livre comércio ultrapassou o crescimento das exportações para as 17 nações com as quais Washington firmou acordos comerciais.

REAL CLEAR POLITICS

Eleição igualará forças no Senado americano

Para o site Real Clear Politics, as eleições do dia 2 devem equilibrar as forças políticas no Senado americano. Os republicanos estão perto, segundo estimativa do site, de obter 9 cadeiras, o que daria ao partido uma bancada igual à dos democratas: 50 a 50.

THE HUFFINGTON POST

Game de basquete põe Obama contra Bush

A nova versão do clássico game NBA Jam terá um time especial. Além das tradicionais estrelas da liga, o game trará um time de democratas e outro de republicanos. Frente a frente estarão Barack Obama e George W. Bush disputando um jogo de basquete.

PODER FEMININO

As mulheres mais poderosas do mundo segundo a Forbes:

1 - Michelle Obama

Primeira dama dos EUA

2 - Irene Rosenfeld

Empresária

3 - Oprah Winfrey

Apresentadora de TV