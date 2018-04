Websfera, o melhor da internet

Apple planeja modo de censurar mensagens

Depois de anunciar com pompa a capacidade do iPad de barrar páginas pornográficas, Steve Jobs, mentor da Apple, revelou seu novo plano: uma ferramenta para censurar mensagens de texto. Aparentemente, o programa servirá para pais preocupados com a troca de mensagens impróprias de adolescentes com adultos com más intenções.

EL PAÍS

Vítimas de lama voltam para casa na Hungria

Os moradores do povoado mais afetado pelo vazamento de lama tóxica na Hungria poderão voltar a suas casas hoje. Há o risco de que muros se rompam de novo, mas o governo garante que desta vez um dique impedirá uma nova enxurrada.

BBC

Piloto da Qatar Airways morre durante voo

Um capitão da empresa aérea Qatar Airways morreu esta semana enquanto pilotava das Filipinas para Doha, capital do Catar. Após o incidente, o voo foi desviado para a Malásia e seguiu viagem duas horas depois. A empresa não revelou a causa da morte.

THE NEW YORK TIMES

Biden diz que vaga de vice em 2012 é dele

Os rumores de que Hillary Clinton ocuparia a vice-presidência na chapa de Barack Obama nas eleições de 2012 foram desmentidos por ninguém menos que o atual ocupante do cargo. Joe Biden garante que Obama já o convidou. E ele pretende aceitar.

MEXICANAS

463 mil

imigrantes ilegais foram pegos na fronteira do México com os EUA nos últimos

12 meses. Houve redução de 17% sobre os 12 meses anteriores