Websfera, o melhor da internet

Republicana comete outra gafe em Delaware

A candidata republicana ao Senado por Delaware, Christine O"Donnell, cometeu uma gafe histórica esta semana. Em debate com o democrata Chris Coons, ela pôs em dúvida o secularismo do país. "Onde na Constituição está a separação entre Estado e Igreja?", questionou, sem saber que o tema foi colocado logo na Primeira Emenda.

THE GUARDIAN

Escritor lamenta falta de ação dos britânicos

Escrevendo sobre os protestos na França, Tariq Ali lamenta a passividade da população com a crise que afeta a Grã-Bretanha. "Por que também não fomos para as ruas?", questiona. Os responsáveis seriam os sindicatos fracos e os anos de trabalhismo.

WALL STREET JOURNAL

Estudo lista sítios históricos ameaçados

Segundo estudo do Global Heritage Fund, mais de 200 patrimônios culturais da humanidade estão em risco. Entre eles, o Palácio de Sans Souci, no Haiti, conhecido como a "Versalhes do Caribe", e Mirador, cidade pré-colombiana na Guatemala.

DER SPIEGEL

Cresce debate sobre mesquitas em Moscou

Em Moscou, a comunidade muçulmana alega que precisa de espaço e luta para construir mais mesquitas na cidade. No entanto, ela enfrenta a oposição dos nacionalistas, que defendem uma "Moscou limpa", sem muçulmanos e estrangeiros.

AFRICANAS

220 milhões

de africanos devem sofrer com a forte escassez de água nos próximos dez anos por causa do aquecimento global. A África tem 1 bilhão de habitantes.