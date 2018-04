Websfera, o melhor da internet

Ao fotografar cidades, Google copiou e-mails

O Google havia admitido que o carro com que captura imagens para a ferramenta Street View (que permite uma visão minuciosa de algumas cidades) rastreia informações de redes sem fio. Mas só agora reconhece que os dados não são só fragmentos. E-mails e senhas no caminho do veículo foram parar no banco de dados da empresa.

CHINA POST

Rituais transformam albinos em amuletos

Moradores da Tanzânia vão ao Burundi buscar um ingrediente essencial em seus rituais de bruxaria: albinos. A última vítima, um menino de 9 anos, foi encontrado em um rio, esquartejado. Desde 2008, 13 albinos de Burundi tiveram destino igual.

ABC

Equatoriano leva ? 1 mil por siesta perfeita

Um equatoriano de 62 anos ganhou o primeiro campeonato mundial de siesta, disputado em Madri. O homem, desempregado, dormiu 17 minutos em um shopping center. Garantiu o prêmio de ? 1 mil graças ao ronco estridente.

CBS NEWS

Prefeito italiano declara guerra à roupa ousada

O prefeito da cidade italiana de Castellammare di Stabia indignou feministas ao propor uma lei que regula a ousadia de decotes e saias. Luigi Bobbio quer ainda criar multas para blasfêmias e proibir o futebol em parques. Ganhou notoriedade nacional.

COLOMBIANAS

US$ 7 bi

foram repassados pelos EUA à Colômbia desde 2000, parte do Plano Colômbia. Em 2011, serão US$ 465 milhões, US$ 50

milhões a menos que este ano