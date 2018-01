Website alega que americano foi decapitado no Iraque Mensagem publicada na internet informa que o grupo terrorista liderado pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi decapitou um dos reféns americanos capturados no Iraque. A alegação não pôde ser confirmada. A mensagem, curta e assinada por um colaborador do site que já publicou outras declarações assinadas pelo grupo Monoteísmo e Guerra Santa, diz que al-Zarqawi, "que Deus o proteja, decapitou o primeiro americano. O grupo irá, em seguida, decapitar os demais".