Wesley Clark sai na frente em vilarejos de New Hampshire O general da reserva Wesley Clark começou na frente nas primárias democratas de New Hampshire, parte do processo de escolha do adversário do presidente Bush nas eleições deste ano. Ele venceu a votação em dois pequenos povoados, Dixville Notch, de 33 habitantes, e Hart´s Location, de 39, ambos no extremo norte do Estado. Os povoados seguiram a tradição de realizar a votação nos primeiros minutos do dia da primária. Em Dixville, Clark teve 8 votos, seguido de John Kerry, com 6, John Edwards, com 2, e Howard Dean e Joe Lieberman, com 1 voto cada. Em Hart´s Location, Clark venceu com 6 votos. Kerry teve 5, Dean, 3, e Edwards, 2.