Westinghouse vende quatro reatores nucleares para a China A firma americana Westinghouse Electric assinou na quinta-feira com a Corporação Estatal de Tecnologia Nuclear da China um acordo para fornecer quatro reatores nucleares de terceira geração, informou hoje o jornal China Daily. O acordo aplica o Memorando de Entendimento assinado em dezembro passado em Pequim, com a presença do secretário de Energia dos Estados Unidos, Samuel Bodman, e do ministro da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento da China, Ma Kai. Dois dos reatores, com tecnologia AP1000, serão instalados na central de Sanmen (Zhejiang) e os outros dois em Haiyang (Shandong). Atualmente a China conta com nove reatores. Os quatro novos terão uma capacidade de 1,1 gigawatts cada e entrarão em funcionamento em 2013. O orçamento foi avaliado em US$ 8 bilhões. A Westinghouse pode receber a prioridade para também fornecer os 30 reatores nucleares de terceira geração que a China prevê instalar em 15 anos. A energia nuclear é o terceiro método mais importante de geração de energia na China, depois do carvão e da energia hidroelétrica. Os nove reatores atuais fornecem 2,3% da produção de energia do país. A percentagem deve chegar a 4% em 2020.