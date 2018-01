WhatsApp sofre falha e para de funcionar durante horas

Usuários reportaram problemas com o aplicativo na tarde deste sábado. Em uma mensagem publicada no Twitter por volta das 17h15 (horário de Brasília), o WhatsApp confirmou a falha. O texto dizia: a empresa está "enfrentando atualmente problemas de servidor. Esperamos estar de volta e recuperados em breve". Cerca de duas horas depois, alguns usuários reportaram no Twitter que o aplicativo tinha voltado a funcionar.

Em um email enviado por volta das 19h40, o cofundador do WhatsApp Jan Koum disse que "nós tivemos uma falha de servidor, deve estar tudo bem agora". Poucos minutos depois, a companhia postou uma mensagem no Twitter, dizendo "o serviço WhatsApp foi restaurado. Nós nos desculpamos pelo tempo de inatividade..."

O WhatsApp, que foi criado há 5 anos, tem 450 milhões de usuários, quase o dobro dos do Twitter. Mais de dois terços dessas pessoas usam o aplicativo diariamente. Fonte: Dow Jones Newswires.