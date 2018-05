WikiLeaks: Brasil se opôs a ação militar dos EUA

O telegrama é de 2009 e revela uma conversa em agosto desse ano entre o então Ministro da Defesa da Colômbia, Gabriel Silva, com o então embaixador americano em Bogotá, William Brownfield. "Silva informou ao embaixador sobre as ações diplomáticas tomadas pelo governo brasileiro, que está preocupado com os voos americanos próximos ao Brasil e um possível aumento dos militares americanos na Colômbia", afirmou o telegrama.

Silva relatou aos americanos como teria sido a visita do ministro da Defesa, Nelson Jobim, à Colômbia em agosto de 2009. "Silva afirmou que os brasileiros expressaram preocupação com as missões transfronteiriças", indicou o documento.

Segundo o telegrama americano, o embaixador brasileiro em Bogotá chegou a se reunir com Silva e com o então vice-chanceler para manifestar essa preocupação. A diplomacia americana também foi informada de que o Brasil tinha pedido aos colombianos uma cópia do acordo para o estabelecimento de bases militares americanas no país. "O chanceler da Colômbia nos informou que não pretendiam compartilhar o texto (do acordo)", afirmou o telegrama. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.