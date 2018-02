WikiLeaks divulga 2,4 milhões de e-mails sírios O site WikiLeaks anunciou ontem a publicação de mais de 2,4 milhões de e-mails de autoridades da Síria, muitos deles relacionados a funcionários do governo. Sarah Harrison, porta-voz do site, disse que os documentos revelam mensagens entre o governo sírio e companhias ocidentais. Harrison afirmou que "o material é embaraçoso para a Síria, mas também é constrangedor para os críticos do regime".