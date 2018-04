WikiLeaks divulga dados sobre detenções Documentos que começaram a ser publicados pelo WikiLeaks ontem revelam detalhes das políticas de detenção adotadas pelos EUA no Iraque e em Guantánamo. Em comunicado, a organização criticou as normas, que causariam abusos e impunidade. "As políticas mostram a anatomia da besta que se tornaram as prisões após o 11 de Setembro, a criação de um espaço escuro, onde a lei e os direitos não se aplicam." Um porta-voz da Embaixada dos EUA em Londres disse que não faria comentários.