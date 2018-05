Wikileaks divulga lista de locais 'vitais' para segurança nacional dos EUA

WASHINGTON - Uma longa lista de locais descritos pelos EUA como vitais para a segurança nacional foi divulgada nesta segunda-feira, 6, como parte dos documentos americanos secretos que vêm sendo publicados pelo site WikiLeaks.

Veja também:

Especial: Por dentro do WikiLeaks

Radar Global: principais vazamentos do 'cablegate'

Veja tudo o que foi publicado sobre o assunto

O Departamento de Estado americano pediu em 2009 a todas as missões diplomáticas do país no exterior informações sobre uma lista de instalações cuja perda poderia afetar criticamente a segurança nacional dos EUA. A lista inclui oleodutos, centros de comunicação e de transporte, minas e fábricas de produtos médicos.

O documento é considerado possivelmente o mais polêmico divulgado até agora pelo Wikileaks, que vem divulgando desde o domingo passado um pacote de mais de 250 mil comunicações diplomáticas secretas dos EUA.

A definição de segurança nacional americana revelada pelo comunicado do Departamento de Estado é ampla e abrangente.

Além dos locais mais óbvios de infraestrutura estratégica, o documento contém ainda locais diversos como uma mina de cobalto no Congo, uma fábrica de soro antiofídico na Austrália e uma fábrica de insulina na Dinamarca.

No Brasil, o documento enviado pelo Departamento de Estado lista cabos de comunicação submarinos com conexões em Fortaleza e no Rio de Janeiro e jazidas de minério de ferro, manganês e nióbio em Minas Gerais e em Goiás.

O comunicado pede às missões americanas informações sobre todas as instalações cuja perda poderia ter um impacto crítico sobre a saúde pública, a segurança econômica ou a segurança nacional dos EUA.

Alvos potenciais

A lista no documento divulgado pelo Wikileaks é considerada como uma relação de alvos potenciais para ataques contra interesses americanos no exterior. O diário britânico The Times publicou a notícia sob o título "Wikileaks lista 'alvos para o terror' contra os EUA".

Alguns locais recebem uma qualificação especial na lista, como o entroncamento de oleodutos de Nadym, no oeste da Sibéria, descrito como "a instalação de gás mais importante do mundo". O local é um importante ponto de trânsito do gás russo exportado para a Europa Ocidental.

Em alguns casos, indústrias farmacêuticas específicas ou fábricas de produtos sanguíneos são especificadas por sua importância crucial para a cadeia global de suprimento. Para muitos críticos, o documento gera o questionamento sobre quais os benefícios dos vazamentos do WikiLeaks.

"Esta é mais uma evidência de que eles têm sido geralmente irresponsáveis, à beira da criminalidade", afirmou o ex-ministro das Relações Exteriores da Reino Unido Malcolm Rifkind. "Este é o tipo de informação que os terroristas têm interesse em conhecer", disse.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.