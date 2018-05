WikiLeaks diz que prisão do fundador não afetará o site Kristinn Hrafnsson, um porta-voz do site WikiLeaks, afirmou hoje que a prisão do fundador da iniciativa, Julian Assange, é um ataque à mídia, mas que isso não impedirá a organização de realizar seu trabalho. O objetivo do WikiLeaks é divulgar documentos secretos de governos e empresas.