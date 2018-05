WikiLeaks: EUA mantiveram presos com problemas mentais em Guantánamo

LONDRES - Os EUA mantiveram cerca de cem prisioneiros com problemas mentais na base militar de Guantánamo, em Cuba, informam documentos divulgados pelo site WikiLeaks nesta terça-feira, 26, e publicados pela versão online dos jornais The Guardian e El País. Segundo os papéis, vários desses detentos tentaram suicídio - alguns realmente se mataram - e aproximadamente 30 foram mantidos por longos períodos na prisão antes de serem enviados de volta aos seus países de origem.

Alguns dos prisioneiros eram diagnosticados como psicóticos, enquanto outros eram sofriam de ansiedade, ataques de pânico, depressão e mantinham comportamento agressivo ante si próprios e funcionários da prisão. Transtornos de personalidade e outras doenças psiquiátricas foram constatadas entre os detentos.

O afegão Modullah Abdul Raziq, prisioneiro número 356, capturado por "forças anti-Taleban", foi examinado pelos psiquiatras de Guantánamo, que atribuíram ao preso "uma natureza psicótica, esquizofrênica". Ele rasgava seus uniformes, bebia xampu, sujava seu corpo e sua cela com excrementos. Em setembro de 2002, oito meses após sua captura, foi reenviado ao Afeganistão porque seu estado mental "impossibilitava a obtenção de informações durante os interrogatórios".

Outros casos levaram a consequências mais sérias para os detentos. O saudita Mishal Awad Sayaf Alhabiri, número 207, tentou se enforcar em sua cela, fazendo com que uma perda significativa de oxigênio debilitasse suas capacidades mentais. "Ele está em tratamento e tem emoções e comportamentos imprevisíveis. Ele já havia sofrido ferimentos na cabeça devido a um acidente quando tinha 18 ano", afirma o memorando de 2004.

Organizações de direitos humanos alertaram o governo americano repetidamente sobre o dano psicológico causado aos detentos devido às condições na base de Guantánamo. Em 2008, a Human Rights Watch publicou um relatório que dizia que "nenhum dos detidos foi condenado, e a maioria será libertada no final". "É imprudente colocá-los nessas condições que podem ter um grande impacto psicológico e podem gerar ressentimento e ódio ante os EUA a longo prazo", afirma o documento.

O WikiLeaks começou a vazar documentos referentes à base de Guantánamo no início da semana. Trata-se da mais nova bateria de telegramas secretos divulgados pelo site, que já publicou papéis das guerras do Afeganistão, do Iraque, e material classificado do Departamento de Estado dos EUA.