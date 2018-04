WikiLeaks irá aumentar fluxo de vazamento de documentos, diz Assange

LONDRES - O WikiLeaks irá intensificar a velocidade de publicação de documentos secretos, anunciou nesta terça-feira, 11, o fundador do site Julian Assange, prometendo mais revelações baseados nos documentos confidenciais de embaixadas americanas e outros documentos obtidos.

Veja também:

Especial: Por dentro do WikiLeaks

Veja tudo o que foi publicado sobre o assunto

Assange, de 39 anos, falou a jornalistas no lado de fora da Corte dos Magistrados de Belmarsh, em Londres, onde ele e seus advogados apareceram para uma audiência em um processo de extradição para a Suécia, que o acusa de crimes sexuais.

O WikiLeaks provocou um tumulto internacional quando começou a publicar centenas de mensagens secretas da diplomacia americana no ano passado, revelações que causaram semanas inteiras de notícias embaraçosas para os EUA e seus aliados.

Mas o fluxo de revelações, publicadas no The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde e El País, abrandou recentemente em meio a uma enxurrada de ataques online, dificuldades financeiras e do processo sueco contra Assange.

O hacker australiano disse que isso iria mudar logo, indicando que novos veículos de mídia devem receber novos documentos.

"Estamos intensificado nossa publicação para assuntos relacionados aos vazamentos de documentos diplomáticos americanos e outros materiais", disse Assange. "Eles estarão em breve ocupando as páginas dos nossos jornais parceiros ao redor do mundo - jornais grandes e pequenos e organizações de direitos humanos."

Assange voltou a corte sem responder a perguntas.

O líder do WikiLeaks esteve sob estrita reclusão em uma mansão no leste da Inglaterra desde sua prisão no mês passado, por acusações de estupro e abuso sexual decorrentes do encontro com duas mulheres, durante uma viagem à Suécia no verão passado.