WikiLeaks recebe dados de bancos da Suíça e promete publicá-los

LONDRES - O banqueiro suíço Rudolf Elmer disse ter entregue ao site WikiLeaks nesta segunda-feira, 17, dois discos com dados secretos de bancos da Suíça, que poderiam ser revelados em breve, de acordo com informações da agência americana CNN.

Veja também:

Especial: Por dentro do WikiLeaks

Veja tudo o que foi publicado sobre o assunto

Os discos foram entregues pessoalmente por Elmer ao fundador do site, o australiano Julian Assange, em uma coletiva de imprensa em Londres. Assange disse que, caso a equipe do site consiga processar os dados rapidamente, os segredos podem ser vazados "em semanas".

Elmer disse que não revelaria o nome das pessoas citadas nos registros entregues ao WikiLeaks e afirmou não saber quantos indivíduos poderiam ser citados nos dados. "Acredito que, com banqueiro, tenho direito de agir se algo estiver errado", disse Elmer ao justificar a atitude.

Elmer deve ir ao tribunal na quarta-feira, na Suíça, por violar as normas de privacidade bancária do país. Ele disse que quer que "a sociedade saiba como o sistema funciona porque a sociedade é prejudicada da forma como o dinheiro é transferido e escondido".

Elmer disse que começou a estudar a questão quando era banqueiro nas Ilhas Cayman. No início, quando viu o início dos problemas com bancos em paraísos fiscais, ele disse que se tratava de algo pequeno, mas investigou o assunto e descobriu que tudo era muito pior do que pensava.

Em seu site, Elmer disse que quer "desafiar o sigilo bancário da Suíça na Corte Europeia de Direitos Humanos e nos tribunais suíços". O suíço trabalhou com Assange em queixas contra as normas suíças no tribunal europeu em 2008.