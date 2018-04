WikiLeaks revela suposto ataque de Israel a instalações de Teerã

A importância das mensagens ainda era avaliada ontem. Algumas apenas tratavam de fofoca de escritório. Outras traziam informações ainda não conhecidas.

A Stratfor, por meio de seu diretor George Friedman, afirmou que muitos dos e-mails tiveram seus teores alterados pelo WikiLeaks. Além disso, a empresa diz que não dará explicação sobre os documentos hackeados de seu sistema. "Deus sabe o que centenas de empregados podem dizer em e-mails que seja estúpido ou sujeito à má interpretação. Conforme fizerem buscas nos e-mails atrás de grandes conspirações, eles ficarão desapontados", disse Friedman.

Assim como a Eurasia e uma série de consultorias de risco político, a Stratfor faz análises de inteligência sobre a situação política nos países. Oficialmente, nenhuma delas emite opiniões. Apenas indicam tendências. Muitas vezes, como no caso da Síria, divergem das avaliações públicas do governo americano sobre o que está acontecendo no país.

Apesar de o WikiLeaks não confirmar, os documentos foram conseguidos através do grupo de hackers Anonymous, que no fim do ano passado retirou a página da Stratfor do ar por algumas semanas. A organização apoia abertamente o site de Julian Assange.

Ao todo, segundo o WikiLeaks, a Stratfor teria mencionado o nome do site ou de Assange ao menos 4.000 vezes ao longo dos e-mails. Além disso, teria passado informações para o governo americano sobre o WikiLeaks depois dos vazamentos de documentos envolvendo a diplomacia dos EUA e também das guerras do Afeganistão e do Iraque.