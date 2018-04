WikiLeaks teria sido colocado em lista negra dos EUA

O site Moneybookers.com, que administrou doações on line para o WikilLeaks, escreveu um e-mail ao WikiLeaks informando à página que sua conta havia sido bloqueada porque ele havia sido colocado em listas negras pelos governos dos dois países. O WikiLeaks tornou o e-mail público no último final de semana. As acusações ocorrem no mesmo dia em que as autoridades suecas rejeitaram um pedido de residência feito pelo fundador do site, o australiano Julian Assange.