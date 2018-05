WikiLeaks: Vaticano recusou cooperação em inquérito sobre abusos

LONDRES - O Vaticano proibiu seus oficiais de testemunhar ante uma comissão irlandesa que investigava abusos sexuais cometidos por padres e mostrou irritação quando esses religiosos foram convocados para depor em Roma, revelam documentos diplomáticos divulgados pelo site WikiLeaks neste sábado, 11, segundo informações do jornal britânico The Guardian.

Veja também:

Especial: Por dentro do WikiLeaks

Radar Global: principais vazamentos do 'cablegate'

Veja tudo o que foi publicado sobre o assunto

Segundo o relatório, intitulado "Escândalos de abusos sexuais prejudicam relações Irlanda-Vaticano, estremecem Igreja irlandesa e se mostram desafio para a Santa Sé", afirma que "várias pessoas do Vaticano ficara ofendidas" e sentiram que Dublin "falhou ao respeitar e proteger a soberania do Vaticano durante as investigações" com a convocação de clérigos para depor.

O documento cita o embaixador irlandês no Vaticano, Noel Fahey, como dizendo a diplomatas americanos que a crise dos abusos cometidos por padres irlandeses era a pior com a qual ele já havia lidado. Segundo ele, o governo de Dublin queria ser visto como "cooperador com as investigações", já que seu próprio sistema de educação estava envolvido, mas políticos se sentiam intimidados em pedir a colaboração do Vaticano.

Ainda de acordo com o relatório, o governo irlandês, porém, cedeu às pressões do Vaticano e concedeu imunidade aos acusados. Diplomatas irlandeses tentaram convencer o Vaticano de que "ignorar os pedidos da comissão só tornariam as coisas piores", mas só em 2009 a Santa Sé se posicionou sobre os casos.

Apesar da falta de colaboração do Vaticano, a comissão prosseguiu com as investigações e descobriu que vários padres tentaram encobrir os casos de abuso, colocando os interesses da Igreja acima das vítimas. Segundo a comissão, 320 pessoas denunciaram abusos entre 1975 e 2004 só na arquidiocese de Dublin.

As denúncias desataram uma profunda crise na Igreja Católica. Protestos foram realizados em vários países para pedir a renúncia do papa Bento XVI e vários bispos e cardeais deixaram seus cargos. Posteriormente, o pontífice pediu desculpas pelos abusos e prometeu mudanças na Igreja.