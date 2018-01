William Coates não morreu com 114 anos. Tinha só 92 Na semana posterior a morte de William Coates, sua família estava preparando um funeral para um homem que pretendia ter vivido por 114 anos, o que, se fosse verdadeiro, o colocaria entre as pessoas mais velhas dos Estados Unidos. Mas os registros do Censo dos Estados Unidos indicam que Coates, que foi celebrado por sua idade em matérias jornalísticas e acontecimentos públicos, não tinha mais que 92 anos, quando morreu, dia 24 de fevereiro. ?Não é uma afirmação verdadeira, ele não tinha 114 anos?, disse L. Stephen Coles, co-fundador do Gerontology Research Group, uma organização sem fins lucrativos que mantém o que assegura ser uma relação criteriosa das pessoas com mais de 110 anos. ?Não estamos dizendo que alguém da família Coates estava tentando enganar alguém?, disse Cole. Entretanto, uma pesquisa para o grupo encontrou um antigo registro do Censo na internet, listando Coates, sete irmãos e seu pais como vivendo juntos no condado de Prince George em 1930. O registro anotou que William Coates era o irmão mais velho, com 18 anos. Nenhum dos parentes de Coates alegou que ele tivesse 114 anos quando morreu, na semana passada. Ao contrário, eles têm dito que conheciam poucos detalhes de sua vida. E reagiram, ontem, aos registros do Censo com a mesma exasperação que expressaram pela atenção dada a Coates depois de sua morte. ?Eu prefiro deixar as coisas como estão?, disse Ann Hazel, de 67 anos, uma sobrinha. Sobre a pretensão de seu tio de ter 114 anos, acrescentou: ?Tudo mundo que é mais velho do que eu diz que tem essa idade.? Não se sabe quem inicialmente afirmou que Coates tinha nascido em 1889. Irving H. Smith, diretor do centro de cidadãos idosos de Prince George, que faz uma festa anual de comemoração para centenários, assegurou que Coates era o cidadão mais idoso do condado. Ele explicou ter-se baseado em conversas com parentes e registros do Clinton Nursing and Rehabilitation Center, onde Coates passou seus últimos anos. A casa de repouso confirmou que suas fichas anotam como sendo a data de nascimento de Coates dia 2 de julho de 1889, mas não se sabe de onde veio a informação. ?Para ser honesto?, disse Smith, ?o único fato de que temos certeza e de que ele está morto.?