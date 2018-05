William cumprimenta fãs a poucas horas do casamento real

Em uma aparição inesperada, o príncipe William fez na noite desta quinta-feira uma caminhada pelos arredores do Palácio de Buckingham para cumprimentar as pessoas que aguardam para acompanhar o casamento real.

A poucas horas da cerimônia, William conversou com fãs, posou para fotos e perguntou sobre as expectativas do público. "Tudo o que tenho de fazer é dizer corretamente as minhas falas", disse.

Ele e sua noiva, Kate Middleton, divulgaram no site oficial do casamento uma mensagem dizendo que estão "incrivelmente emocionados" com a reação do público.

Durante a cerimônia desta sexta-feira, na Abadia de Westminster, Kate vai prometer "amar, confortar e honrar" William. No entanto, a exemplo do que fez Lady Di, ela não prometerá "obediência" ao marido.

O órgão de turismo britânico, VisitBritain, estima que mais de 600 mil pessoas estarão nas ruas de Londres para acompanhar o casamento. Centenas já estão acampadas próximas à abadia.

Tudo pronto

William deve jantar com seu pai, príncipe Charles, a esposa dele, Camilla, e o irmão, príncipe Harry, enquanto a noiva e sua família ficarão hospedados no requintado Hotel Goring.

Camilla também já havia cumprimentado fãs no local. Ela disse que o casal está "totalmente pronto" e que toda a família real está "muito empolgada".

O programa de casamento pode ser baixado de graça do site oficial do casamento real (http://www.officialroyalwedding2011.org/).

Um livreto souvenir também será vendido por 2 libras, o equivalente a R$ 5, no centro de Londres no dia do casamento. Os lucros irão para a Fundação Príncipe William e Príncipe Harry.

Na manhã desta quinta-feira, Kate participou de seu último ensaio na Abadia de Westminster, com Harry, irmão de príncipe William, de daminhas e pajens.

Leia mais na BBC Brasil:

À tarde, ela chegou ao Hotel Goring, acompanhada de sua mãe e irmã, e cumprimentou o público. Toda a família ficará hospedada no local até a cerimônia.

'Desconvidado'

Mais cedo, o embaixador sírio em Londres foi desconvidado para o casamento nesta quinta-feira, por iniciativa do Ministério do Exterior, que disse que a presença dele seria "inaceitável" mediante os relatos vindos da Síria nos últimos dias de ataques contra civis por forças do governo.

Cerca de 50 chefes de Estado estrangeiros estão entre os 1,9 mil convidados para a cerimônia religiosa do casamento.

A rainha oferecerá um festa para a realeza britânica e de outros países no Hotel Mandarin, na área central de Londres.

No entanto, logo após a recepção do casamento no palácio, na hora do almoço, ela partirá para um fim de semana no campo.

Assim, não participará da festa black-tie que acontecerá na noite de sexta-feira e perderá o discurso de seu Harry e do pai da noiva, Michael Middleton.